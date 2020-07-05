Büğdüzlü üreticilere geçmiş olsun ziyareti

Edinilen bilgiye göre; 24 Haziran’da yağan aşırı yağışlar sırasında çiftçilerin buğday tarlalarındaki başaklar yere döküldü. Yüzde 80 oranında zarara uğrayan çiftçiler, büyük bir mağduriyet içerisinde. Ekili arazilerde, aşırı yağıştan dolayı büyük bir ürün kaybı söz konusu. Büğdüz ile birlikte bazı köyler de aşırı yağıştan dolayı zarar gördü.

Büğdüz Köyü halkına geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Muhtar Emin Yandım ve köy sakinleri ile görüşerek, yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Arazide de incelemeler yapan Tahtasız, her zaman ve her koşulda üreticinin yanında olduklarını, mağduriyetin giderilmesi adına gereken çalışmaların yapılacağını bildirdi. (Haber Merkezi)