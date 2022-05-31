Büğdüz Köyü’nün sulama göleti açıldı

Gölet açılışı ve yağmur duası etkinliğine Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşüt Büzkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

8 metre derinliğe sahip olan ve bölgede 4 bin dönüm araziyi sulayacak olan Büğdüz Göleti sayesinde dağlardan boşa akan sular toplanmış olacak. Vali Yardımcısı Orhan ve beraberindeki protokol üyeleri göletin açılışını yaptıktan sonra hem göletin etrafını gezerek bilgi aldı hem de daha sonra düzenlenen yağmur duası etkinliğine de katıldı.

Öte yandan protokol üyeleri Büğdüz’deki açılışın ardından Arpaöz Köyü’ndeki yağmur duası etkinliğine de iştirak etti.



(Haber Merkezi)

