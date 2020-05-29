Buğdayda sarı pas uyarısı
Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, tam olarak bu dönemde hububat pas ve septoria hastalıklarının önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti.
İlimizde yaşanan yağışlı ve yüksek nemli ortam sıcaklık değerlerinin de optimum koşullara ulaşmasıyla, Hububat ekim alanlarında Pas, Septoria ve sık ekim yapılan yerlerde Buğday Külleme Hastalıklarının önemli bir risk oluşturduğunu belirten Orhan Sarı, sarı pas ve septoria yaprak leke hastalığı gibi hastalıklarla etkin ve zamanında mücadele yapılamadığı takdirde üründe yüksek verim kayıpları olabileceğini dile getirdi.
Sarı, Hububat Pas ve Septoria Hastalıkları ile etkin bir mücadele amacıyla il ve ilçe müdürlüğümüz elamanları hububat ekim alanlarında gerekli kontrolleri yapmaktadır. Çiftçilerimizin de kendi hububat ekim alanlarını sürekli kontrol ederek hastalık belirtilerini gördükleri takdirde İl/İlçe Müdürlüklerimizle irtibata geçmelidir. Hububat Pas ve Septoria Hastalıkları ile etkin mücadele yaptıkları takdirde Hububatta verim kayıpları önlenmiş olacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı bol kazançlar dilerim” dedi.
(Haber Merkezi)
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