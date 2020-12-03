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Buğday yüklü TIR devrildi

Çorum-Alaca karayolunda buğday yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Güncel 03.12.2020, 19:46
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Buğday yüklü TIR devrildi

Alınan bilgiye göre Alaca yolu Elicek Deresi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrilerek yan yattı.

Kazada buğday yüklü TIR'daki buğday çuvalları ve içerisindeki buğdaylar yola saçılırken, Jandarma olay yerine gelerek, yolda güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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