Buğday ve arpanın alım fiyatı açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da yapılan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda buğday ve arpa alım fiyatlarını da açıkladı. Erdoğan’ın açıklaması şöyle: “Üreticilere TMO’nun 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklıyorum. TMO sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım, bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Ofisimizin arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü TMO’ya veren Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler yararlanabilecektir. TMO fiyatı referans fiyat olacak, farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir.”

Konuşmasında buğday ithalatına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat için ithalat yapıldığını savunarak şöyle konuştu: “Muhalefet ve mandacı ekonomistler 'buğday ithal ediyoruz' yalanını yaymaktan geri durmuyor. Tahıl fiyatındaki dalgalanma üretim eksikliğinden değil. Biz buğdayı kendi ihtiyacımız için değil, onu işleyip tüm dünyaya satmak için ithal ediyoruz.”

ÇİFTÇİ ÜZGÜN

Buğday fiyatları çiftçinin yüzünü güldürmedi. Geçen yıl 17 Mayıs’ta, ondan önceki yıl ise 4 Mayıs’ta açıklanan buğday fiyatı bu yıl 5 Haziran’da açıklandı. Birçok yerde hasat dönemi başlarken alım fiyatlarının açıklanmaması nedeniyle üretici endişeyle bekliyordu. Ancak açıklanan alım fiyatları üreticilerin beklentisini suya düşürdü. Erdoğan’ın açıkladığı buğday alım fiyatı maliyetinin altında kaldı.

