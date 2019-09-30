Büfeye giren hırsız “Bu kadarına da pes” dedirtti

Olay, geçtiğimiz gün Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bir büfede meydana geldi. Kimliği belirsiz hırsız keserle Mevlut K’ye ait marketin giriş kapısının camını kırıp içeriye girdi. Önce kasada bulunan 700 TL’yi alan hırsız bunları tek tek sayıp cebine koydu. Ardından depo olarak kullanılan alana girip karton sigaraları aldı. Ardından da bir koli getirip raflardaki sigaralara bakıp pahalı sigaraları seçti. Tam 13 bin lira değerindeki çeşitli marka sigaraları silah bir poşete dolduran hırsız kayıplara karıştı.

İşyeri sahibi Mevlut K., sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayı ile karşılaşıp polise haber verdi. Polisler hırsızı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Mevlut K., hırsızın yakalanması için polisten yardım isterken, yaptığı açıklamada “Tabi ki, zarar büyük. Ancak, bu hırsız seçici hırsız. Onca sigarayı çalıp gidiyor. Bir an evvel yakalanmalı” diye konuştu.

(Yusuf ÇINAR)