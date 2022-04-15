Budama kursuna yoğun talep
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 11 Nisan’da açılan budama kursuna üreticilerden gelen yoğun talep üzerine ikincisini düzenleme kararı alındı.
Güncel 15.04.2022, 22:18
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İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, kurs kapsamında katılımcılara meyve ağaçlarında ve bağda bakım ile uygulamalı budama konularında teorik ve pratik olarak bilgiler verileceğini duyurdu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda ve uygulama bahçesinde 18 Nisan 2022 tarihinde başlayıp bir hafta süre ile devam edecek olan bağ ve meyve ağaçlarında budama kursunun bitiminde kursiyerlere sertifika verileceğini kaydeden Sarı, “Başvurular İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Sezonun son budama kursuna müracaat etmek isteyen üreticilerimize önemle duyurulur” dedi. (Haber Merkezi)
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