Budaközü Vadisi’ne yürüyüş yolu ihalesi

Çorum İli Boğazköy Alacahöyük Tarihi Milli Parkı Budaközü Vadisi Yürüyüş Yolu Yapım İşi Yapım işi 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olan Budaközü Vadisine 1.5 kilometre uzunluğunda bulunan alanda ahşap malzeme ile yürüyüş yolu ve 1 adet kamelya yapılacağı öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

