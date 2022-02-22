Budaközü Vadisi’ne yürüyüş yolu ihalesi
Çorum Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Budaközü Vadisi Yürüyüş Yolu için ihaleye çıkılacak.
Güncel 22.02.2022, 20:40
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Çorum İli Boğazköy Alacahöyük Tarihi Milli Parkı Budaközü Vadisi Yürüyüş Yolu Yapım İşi Yapım işi 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.
Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olan Budaközü Vadisine 1.5 kilometre uzunluğunda bulunan alanda ahşap malzeme ile yürüyüş yolu ve 1 adet kamelya yapılacağı öğrenildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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