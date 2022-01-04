“Bu zamlarla insan gibi yaşamak çok zor”

Son iki aydan beri piyasalar üzerindeki kontrolün kaybedildiğinin ortada olduğunu söyleyen Hayati Çam, “Kontrolsüz fiyat hareketleri dar gelirli ve ücretliler ile emeklilerin hayatlarını çekilmez hale getirmiştir. Memur ve emeklileri gelirlerinin sabit oluşu nedeni ile çaresiz durumdadır” dedi.

Döviz fiyatlarındaki ani yükseliş ve üçte bir oranındaki düşüşün kimleri zengin ettiği, kimin cebinden kimin cebine transfer edildiği bir yana yeni yıla girerken yapılan zamların pandemi döneminde bile karşılaşmadığımız ölçüde memur ve emeklilerin cebine ateş düşürerek hayatı allak bullak ettiğini de dile getiren Çam yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Memur ve emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak artışları düşürmek ve istatistik verilerine yansımasını önlemek için yılın ilk gününe kaydırılan zamlar 2022 yılını daha başlarken cehenneme çevirmiştir. Ayın ilk günlerinde ürünlere zam yapıp ayın sonuna doğru unutulmasını sağlama alışkanlığını aybaşı yerine yılbaşına dönüştürerek insanımızı saf yerine koymanın alışkanlığa dönüşmesi insaf ve vicdan ölçülerini aşmıştır.

Memur ve emeklilerinin aylık ve maaşlarına yapılacak artışlarda, artık inandırıcılığını yitirmiş olsa da, TÜİK verileri kullanılmaktadır. Hükümet TÜİK’in enflasyon verileri ile sahadaki gerçeklerin uyuşmadığını, TÜİK özelinde kamu kurumlarına duyulan güvenin kaybolduğunu, vatandaşın neden alternatif merkezlere yöneldiğini görmeli ve enflasyon oranlarının belirlenmesinde şeffaf bir yöntem izlenmesini sağlamalıdır”

(Haber Merkezi)

