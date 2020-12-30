Son Dakika

“Bu zamanda ebeveyn olmak”

Çorum İş Kadınları Derneği’nin dijital sohbetleri devam ediyor.

Güncel 30.12.2020, 23:33
12
“Bu zamanda ebeveyn olmak”

2 Ocak 2021 Cumartesi akşamı saat 20.30’da Zoom üzerinden verilecek konferansın konusu “Modern zamanda ebeveynlik”…

Doç.Dr. Itır Tarı Cömert, zamanımızda ebeveyn olmanın koşullarını, sorunlarını ve gerekliliklerini anlatacak. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-1°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 31 Aralık 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:56
Öğle 12:48
İkindi 15:08
Akşam 17:29
Yatsı 18:55

Gelişmelerden Haberdar Olun

@