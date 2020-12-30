“Bu zamanda ebeveyn olmak”
Çorum İş Kadınları Derneği’nin dijital sohbetleri devam ediyor.
Güncel 30.12.2020, 23:33
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2 Ocak 2021 Cumartesi akşamı saat 20.30’da Zoom üzerinden verilecek konferansın konusu “Modern zamanda ebeveynlik”…
Doç.Dr. Itır Tarı Cömert, zamanımızda ebeveyn olmanın koşullarını, sorunlarını ve gerekliliklerini anlatacak. (Haber Merkezi)
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