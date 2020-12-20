Bu yıl desteklerle Kovid-19'un gölgesinde 1400'e yakın kooperatif açıldı

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarına karşın yıl içinde birçok proje ve etkinlikle kooperatiflerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla faaliyetler yürütürken, ocak-kasım döneminde açılan kooperatif sayısı yıllık bazda yaklaşık yüzde 32 artarak 1393 oldu.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesini amaçlayan KOOP-DES ile faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması amaçlandı.

Program kapsamında ilk uygulama kadınların kooperatifleşmeye yönelik çabalarını desteklemek hedefiyle oluşturuldu. Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatif ve üst kuruluşlarının belirlenen şartlara uygun KOOP-DES başvuruları 15 Temmuz'dan itibaren tüm illerde Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerince alınmaya başlandı.

Projeyle düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantıları sonrasında desteklenmesi kararlaştırılan 133 kooperatifin 143 projesinin toplam tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira, toplam hibe tutarı ise 13 milyon 648 bin 399 lira olarak gerçekleşti.