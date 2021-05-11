“Bu yıl da bayramı evlerde kalarak kutlayacağız”

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Çiftçi, bolluk ve bereketin, huzur ve esenliğin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve merhametin zirveye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bıraktıklarını bildirdi.

“Sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu pekiştirme, toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan Ramazan Bayramına ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız” ifadelerini kullanan Vali Çiftçi, mesajının devamında şu görüşlere yer verdi:

“Dini bayramlarımız; küskünlüklerin, dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, büyüklerin ziyaret edilip hayır dualarının alındığı, küçüklerin sevindirildiği, birlik ve beraberlik duygusunun tavan yaptığı müstesna günlerdir.

Hayatımıza feyz ve bereket katan Ramazan Bayramını, bu yıl da maalesef koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evlerde kalarak, sevdiklerimizden ayrı kutlayacağız. Bu durumun hüznünü yaşıyor olmakla beraber, koronavirüse karşı verdiğimiz etkin mücadelede evde kaldığımız günlerin çok büyük rolü olduğu da bir gerçektir. Kalplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde attığı sürece mesafelerin hiçbir önemi bulunmamaktadır.

Unutmayalım ki; asırlarca, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bu kadim topraklarda bizi güçlü kılan, vatandaşlarımızın birbirine karşı olan gönülden bağlılığı, aziz milletimizin yardımseverliği, milli birlik ve beraberliğimize olan sarsılmaz inancımızdır. Bu bayramda bizlere düşen görev, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp, yaşatmaktır.

Bu vesileyle; Aziz Çorumluların, milletimizin ve bütün İslam âleminin barış, huzur ve sağlık içinde nice bayramlara ulaşması dileğiyle Ramazan Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. (Haber Merkezi)

