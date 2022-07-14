“Bu vatanı yıkamayacaklar”

15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden biri olduğunu söyleyen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan 2016 yılında milletimizin dünyaya örnek olacak nitelikte büyük bir kurtuluş destanı yazdığını dile getirdi.

Tarihin büyük kırılma zamanlarında, insanlara millet olma bilincini sağlayan olayların yaşattığını ve bu sınavda bir ideal etrafında birleşebilen toplulukların gerçek millet tanımını oluşturduğunu söyleyen Milletvekili Ceylan: “Bu nedenledir ki geçmişte yaşadığımız darbelerin yıkıcı etkilerini hala üzerinden atamayan ve her darbe girişiminin ülkemizi ne kadar geriye götürdüğünün bilincinde olan Türk Milleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine karşı koymak için meydanlara inerek, darbe yapmaya kalkan hainlere engel olmuş, onlara gereken cevabı vermiştir. Vatanın ve milletinin istikbali için sokağa çıkan halkımız kendilerine doğrultulan silahlara ve üzerlerine sürülen tanklara rağmen Şanlı Türk Bayrağı altında kenetlenerek hainlerin karşısında cansiperane bir duruş sergilemiştir” dedi.

Milletimizin 15 Temmuz ve sonrasında tüm dünyanın gıpta ile izlediği muazzam bir sınav verdiğini, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza gururla hatırlayacakları ve bir daha yaşanmaması için de büyük dersler alacakları son derece kıymetli bir tecrübe bırakıldığını anlatan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ceylan sözlerine şöyle devam etti: “Hakikat şudur ki bizler, bundan altı yıl önce 15 Temmuz gecesi elinde bayrak yüreğinde imanla meydanlara çıkan yaşlı dedelerimizi, ninelerimizi, şehit olma arzusuyla abdest alıp kurşuna yürüyen gençlerimizi, ailesiyle helalleşip meydanlara koşan yiğitlerimizi unutturmayız. Unutturmayız ki gelecek nesiller bastığı yerleri toprak diyerek geçmesin. Bu vatanın en son ocak sönene kadar yıkılmayacağını herkesin bilsin”

Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü de kutlayarak bu vesile ile vatana ve bayrağa sahip çıkan şehitleri rahmetle yad eden, gazilere şükranlarını sunan Milletvekili Ceylan, hain terör örgütünü de bir kez daha lanetledi.

(Volkan SINAYUÇ)

