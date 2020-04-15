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“Bu Vatanı Şehitlerimize Borçluyuz”

Çorum Belediyesi, Bahabey Çamlığı yanında bulunan Çorum Şehitliği’nde çevre düzenlemesi yapacak.

“Bu Vatanı Şehitlerimize Borçluyuz”

Çorum Belediyesi, Bahabey Çamlığı yanında bulunan Çorum Şehitliği’nde çevre düzenlemesi yapacak.

15 Nisan 2020 Çarşamba 19:20
“Bu Vatanı Şehitlerimize Borçluyuz”

Çorum Valiliği ile yapılan protokol gereği şehitliğin bakım ve temizliğini üstlenen Çorum Belediyesi, şehitliğin çevre düzenlemesi ile birlikte şehitlik etrafına istinat duvarı ve 75 araçlık otopark yapacak.

Vatan savunmasında canını hiçe sayan şehitlerimize verilen değerin bir göstergesi olan Çorum Şehitliği’nde, yapılacak tüm bakım ve onarım çalışmalarının Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirileceğini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehitlikte yapacağımız çalışmalar için ihale hazırlıklarımız sürüyor. İhale kapsamında 75 araçlık otopark yapacağız. Sonrasında ise mevcut yolla otopark arasına 80 metrelik istinat duvarı yapacağız. Şehitliğin önünde yol ve kavşak çalışması da yaparak şehitliğimizin çevre düzenlemesini tamamlayacağız.” dedi.

“Bu Vatanı Şehitlerimize Borçluyuz”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 14 Nisan’ın Şehitler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, şehadetin Türk Milleti için en kutsal mertebelerden olduğunu ve Türk milletinin şehitlerine büyük kıymet verdiğini söyledi.

Başkan Aşgın, “Vatanı için canını hiçe sayan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı ve hürmetle yad ediyoruz. Aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak, onların bıraktığı emanete gözümüz gibi bakmak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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