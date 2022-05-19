“Bu vatana sahip çıkacağız”

Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkmasının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğunu kaydeden Çağlar, “Sevgili gençler binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluk içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır” dedi.

Bugün milli iradenin yaşatılması için özellikle Atatürk’ün 19 Mayısı emanet ettiği gençlere büyük görev düştüğünü belirten Çağlar, “Sevgili gençler büyük mücadelelerle savunulan ve şehitlerimizden gazilerimizden bizlere emanet olan bu vatana sadakatle sahip çıkacağız. Ülkemizi sevmenin kuru bir sözden çok daha fazlası olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için çalışacağız, üreteceğiz” diyerek, gençlerin ve tüm vatandaşların bayramını tebrik etti. (Nurdan AKBAŞ)

