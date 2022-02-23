“Bu ülkenin emekçileri açlık ve sefalete mahkûm değil”

Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü’nün zamları protesto eylemine katılarak destek veren Başer, burada yaptığı konuşmada ortak mücadele çağrısı yaptı.

“Çocuklarımıza güzel yaşanabilir bir ülke bırakmak boynumuzun borcudur. Gençlerin bu ülkeden işsizlikten, açlıktan, sefaletten gitmemesi için boynumuzun borcudur” diyen Başer, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bize diyorlar ki aynı gemideyiz. Batarsak hepimiz batarız. Biz de diyoruz ki hayır biz aynı gemide değiliz. Çünkü sizin geminizde zenginlik var, sizin geminizde şatafat var, sizin geminizde sermaye var, sizin geminizde şirketler var. Bizim gemimizde ise yoksulluk, açlık, sefalet, ısınamamak, barınamamak var. Öyleyse biz aynı gemide değiliz. Bizim gemimizden aldığınız haraçlarla besleniyor o şatafatlı gemileriniz. O yüzden diyoruz ki bu ülkede yaşayan 83 milyon insan açlık ve sefalete mahkûm değiliz. Çorumlular, açlık ve sefalete mahkûm değil. O zaman emekçiler olarak, kadınlar olarak, gençler olarak gelin gücümüzü birleştirelim. Milyonlar gücünü örgütlü bir şekilde birleştirirse zam-zulüm-talan iktidarını alaşağı edebiliriz.

Güzel bir ülkeyi, yaşanılası bir ülkeyi, güneşli bir ülkeyi birleştirdiğimiz ellerimizle hep birlikte kuralım.” (Taner ŞİMŞEK)

