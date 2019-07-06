“Bu ülkede güzel ahlak ve sevgi deforme edildi”

Çorum olayları anmasına katılarak kendi yollarında eri erden, canı candan ayırmanın olmayacağını ve yaşanan bütün katliamları inançlarından dolayı yaşadıklarını ifade eden Hüseyin Güzelgün, bütün katliamları lanetlediğini dile getirdi.

Yaşanan katliamları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Güzelgün, “Bütün dinler, kültürler ve bütün inançlar güzel ahlak ve sevgi üzerine inşa edilmiştir. Ve kendi varlığını da onun üzerinde yürütmeye çalışır. Fakat bu ülkede güzel ahlakta sevgi de deforme edilmiştir. Onun için insanın değeri kalmamıştır. İnsanın yaşaması hem evrenseldir hem de kutsaldır. Bizim inancımızın temelinde de sevgi vardır. Ama Türkiye’de sevgiden de bir eser bırakmamışlardır. Haktan, hukuktan, adaletten, barıştan ve insan haklarından da bir eser kalmışlardır” dedi.

Alevilerin sevgi, barış, adalet, hak ve hukuk üzerine bir dünya yaratılması için mücadele verdiğini belirten Hüseyin Güzelgün, Çorum’da yaşanan katliam sonrası hiç dava açılmadığını savunarak kendilerine bakış açısının burada yattığını, uygar ülkelere bakıldığında insanlığa karşı işlenen suçlarda değil unutmak, anıtlaştırıldığını ama bizim ülkemizde bunların unutturulmak istendiğini ve yıllar geçsede unutmadan mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)