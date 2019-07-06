Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041

“Bu ülkede güzel ahlak ve sevgi deforme edildi”

Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Alevi Bektaşi İnanç Kurulu Başkanı Hüseyin Güzelgün Dede, Türkiye’de güzel ahlak ve sevginin deforme edildiğini söyledi.

“Bu ülkede güzel ahlak ve sevgi deforme edildi”

Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Alevi Bektaşi İnanç Kurulu Başkanı Hüseyin Güzelgün Dede, Türkiye’de güzel ahlak ve sevginin deforme edildiğini söyledi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:36
“Bu ülkede güzel ahlak ve sevgi deforme edildi”

Çorum olayları anmasına katılarak kendi yollarında eri erden, canı candan ayırmanın olmayacağını ve yaşanan bütün katliamları inançlarından dolayı yaşadıklarını ifade eden Hüseyin Güzelgün, bütün katliamları lanetlediğini dile getirdi.

Yaşanan katliamları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Güzelgün, “Bütün dinler, kültürler ve bütün inançlar güzel ahlak ve sevgi üzerine inşa edilmiştir. Ve kendi varlığını da onun üzerinde yürütmeye çalışır. Fakat bu ülkede güzel ahlakta sevgi de deforme edilmiştir. Onun için insanın değeri kalmamıştır. İnsanın yaşaması hem evrenseldir hem de kutsaldır. Bizim inancımızın temelinde de sevgi vardır. Ama Türkiye’de sevgiden de bir eser bırakmamışlardır. Haktan, hukuktan, adaletten, barıştan ve insan haklarından da bir eser kalmışlardır” dedi.

Alevilerin sevgi, barış, adalet, hak ve hukuk üzerine bir dünya yaratılması için mücadele verdiğini belirten Hüseyin Güzelgün, Çorum’da yaşanan katliam sonrası hiç dava açılmadığını savunarak kendilerine bakış açısının burada yattığını, uygar ülkelere bakıldığında insanlığa karşı işlenen suçlarda değil unutmak, anıtlaştırıldığını ama bizim ülkemizde bunların unutturulmak istendiğini ve yıllar geçsede unutmadan mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Çorum barışın başkenti”
“Çorum barışın başkenti”
“Demokrasi bir gün bu topraklarda kazanacak”
“Demokrasi bir gün bu topraklarda kazanacak”
“Çorumlular, örgütlü olmanın ne olduğu Türkiye’ye gösterdi”
“Çorumlular, örgütlü olmanın ne olduğu Türkiye’ye gösterdi”
“Türkiye’de yüzleşmeye ihtiyaç var”
“Türkiye’de yüzleşmeye ihtiyaç var”
“Çorum olaylarına sebep olanlar yargılansın”
“Çorum olaylarına sebep olanlar yargılansın”
“Aleviler ötekileştiriliyor”
“Aleviler ötekileştiriliyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim