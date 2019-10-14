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“Bu ülkede 700 bin Muharrem'imiz var”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mecitözü’nde ilçe örgütü ve belediye başkanlığını ziyaretinin ardından Kozören Köyü’ne giderek, kabir ziyaretinde bulundu.

“Bu ülkede 700 bin Muharrem'imiz var”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mecitözü’nde ilçe örgütü ve belediye başkanlığını ziyaretinin ardından Kozören Köyü’ne giderek, kabir ziyaretinde bulundu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:54
“Bu ülkede 700 bin Muharrem'imiz var”

İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Belediye Başkanı Veli Aylar ve partililer ile birlikte Kozören Köyü’ne giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, öğretmen olarak atanamadığı için polis olmak zorunda kalan ve 11 Mayıs 2011 tarihinde de Şırnak’ta şehit düşen Polis Memuru Muharrem Ünlü ile 18 Haziran 2014 tarihinde vefat eden yakın dostu Muharrem Kilis’in mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

İlk olarak atanamadığı için polis olmak zorunda kalan ve 11 Mayıs 2011 tarihinde de Şırnak’ta şehit düşen Polis Memuru Muharrem Ünlü’nün köy mezarlığındaki kabrini ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “Bu ülkede Muharrem Ünlü gibi, 700 bin Muharrem var. Atanmayı bekliyorlar. Yıllarca okuyup öğretmen oluyorlar ve atanamadığı için ya işiz kalıyorlar, ya da bu Muharrem kardeşimiz gibi polis olmak zorunda kalıyorlar. Muharrem kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Kaya, daha sonra da 18 Haziran 2014 tarihinde vefat eden, arkadaşı Muharrem Kilis’in kabrini ziyaret ederek, dua etti.

(Haber Merkezi)

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