DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve bazı parti yöneticileri, CHP İskilip ilçe binasına yapılan boyalı saldırı nedeniyle İl Başkanlığı’na geçmiş olsun ziyareti düzenledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve diğer parti yöneticileri ile bir süre sohbet eden Vargeloğlu, “Bu ülke hepimizin. Muhalif hareketlere ve düşüncelere de saygı duyarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak durumundayız” diye konuştu. (Haber Merkezi)