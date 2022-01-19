“Bu topraklara sevgiden başka tohum ekmedik”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi işbirliğinde Çorum’a kazandırılacak olan “rıza şehri ve kültür merkezi” projesi için düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Tuzcu, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda davetli katıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy’un selamlama konuşmasını ardından Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nin projesini hazırlayan Mimar Didem Tokgöz Semiz, projeyi tanıttı. Vakıf binasının fiziki yapısının artık yetersiz kaldığını, mekân sıkıntısını giderecek olan projenin hayata geçirilmesi için herkese görev düştüğünü anlatan Semiz, alınan arsanın ve üzerine kurulacak olan kültür merkezinin gelecek 50 yılın ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olduğunu söyledi.

“BELEDİYE OLARAK BU İŞİN TAM ORTASINDAYIZ”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 3 yıldır Çorum’da aşkla çalıştıklarını belirterek, “Hayallerimizi tek tek gerçekleştiriyoruz. Güzel hedefler koyup da başaramadığımız hiçbir şey yok” dedi.

Hacı Bektaş Vakfı için de, vakfın hemen yanındaki arsayı almanın bir hayal olduğunu ancak bunun gerçekleştiğini kaydeden Aşgın, “Arsanın alınmasının ardından projeyle ilgili yol, kat, emsal sorunları vardı. Onların hepsi düzeltildi. Buraya Hacı Bektaş felsefesinin özelliğini yansıtan güzel bir mimari yapı yapılacak. Belediye olarak bu işin neresindesiniz diye soracak olursanız, tam da ortasındayız. İyi insanların bir araya geldiği, insanların cem olduğu her yerde mutlaka Belediye olacaktır. Valilik, Belediye, iş adamları, STK’lar el ele verip hep beraber bu rıza kapısının bittiğini de inşallah Allah bize nasip edecektir” ifadelerini kullandı.

Yola iyi niyetle çıkanların asla yarı yolda kalmayacağını söyleyen Aşgın, “Burada bulunanlara da büyük görev düşüyor. Devlet-millet el ele vererek ne gerekiyorsa onu yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ”

Vali Mustafa Çiftçi ise birlik ve beraberliğin önemine değindi. Konuşmasında memleketi Konya’yı hatırlatan Çiftçi, “Konya bilindiği gibi uzun süre Anadolu Selçuklu devletine başkentlik yapmış bir yer. Bu kentin değişik yerlerine zaman zaman Hz. Mevlana’nın sözleri asılır. Bu sözlerden birisi halen zihnimde çakılıdır. ‘Biz bu topraklara sevgiden başka tohum ekmedik’ diyor. Asli görevimiz bu. Hepimiz bu topraklara sevgi tohumu ekmeliyiz. Bin yıldır bu kültür sevgi tohumları ile ayakta. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberliğimiz kıyamete kadar devam edecektir” dedi.

Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın hazırladığı kültür merkezi projesinin çok güzel bir proje olduğunu, Valilik, Belediye ve resmi kurumlar olarak bu merkezin tamamlanması adına ne gerekiyorsa yapılacağını kaydeden Çiftçi, “Sonuna kadar bütün imkânlarımızı seferber edip, inşallah başladıktan sonra bitişini de görmek hep beraber bize nasip olur” ifadelerini kullandı.

(Taner ŞİMŞEK)

