“Bu sözler tutulmazsa istifanızı bekliyoruz”

Ulaş Tokgöz, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun geçtiğimiz günlerde hızlı tren ve acemi birliğinden bahsettiğini hatırlatarak, Çorumluların artık söz değil, icraat beklediğini söyledi.

Erol Kavuncu'nun sıkıştıkça hızlı tren ve acemi birliği yalanına sığındığını ileri süren Tokgöz, "Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Kavuncu'nun durumu artık budur" açıklamasını yaptı.

Çorum'un dışında Türkiye'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi olup da devlet hastanesi olmayan başka bir il olmadığına dikkati çeken Tokgöz, "Pandemi döneminde eski devlet hastanesini açtıramayan iktidar Milletvekili Erol Kavuncu, hızlı tren ve acemi birliği mavalı okuyor. Sayın Erol Kavuncu, Çorumluların artık bunlara karnı tok. Artık bu masallara kanacak durumda değiliz" ifadesini kullandı.

Ulaş Tökgöz, Çorum esnafının, sanayicisinin, çiftçisinin perişan durumda olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bunların sorunları ile ne zaman ilgilenmeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Çorumluların artık iktidar partisinden geçmiş dönemde verilmiş sözlerin tutulmasını istediğini kaydeden Tokgöz, “Yerine getirebileceğiniz sözleri verin. Yapamayacağınız yatırımlarla Çorum halkını oyalamayın. Yarım bıraktığınız yatırımları bir an önce tamamlayın. Eğer verdiğiniz sözleri yerine getiremezseniz lütfen istifa edin ki, yatırım ve hizmet getirebilecek başka kişiler bu göreve getirilsin” diye konuştu.



