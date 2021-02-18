Bu sofrada neredeyse “yok yok”… Gerçekten ŞAHHANE

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Şahhane Sofra’nın özel günler ve toplantılar için 200 kişilik salonu bulunuyor. Pandemi sürecinde, müşterilerin girişte ateşi ölçülüyor, hijyen kurallarına titizlikle uyuluyor. Paket servisiyle tüm Çorum’a hizmet veriliyor. Altı yıllık deneyimle en kaliteli şekilde damak zevkine hitap ediliyor.

(Haber Merkezi)