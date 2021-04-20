Bu sitede, yağmur suları toplanıp değerlendirilecek

Çorum’un “müstakil konut alanı” olarak öne çıkmaya başlayan Silmkent, villalar semti haline geldi.

İntegral Mühendislik firması da, bu bölgede yeni bir villa sitesi projelendirdi.

“Turkuaz Vadisi” isimli proje, 1. etap 215 metrekarelik 16 adet, 2. etap ise 235 metrekarelik 13 adet olmak üzere 29 villadan oluşuyor.

İntegral yöneticilerinden Serkan Sabur, her villanın özel bahçesi, özel otoparkı ve ortak sosyal alanları yanında, ekolojik yapı ve ekonomi açısından büyük önem taşıyan “yağmur suyu toplama ve kullanma” sisteminin de planlandığını söyledi.



Su kaynaklarının verimli kullanılması adına bu sistemin son derece önemli olduğunu vurgulayan Serkan Sabur, bu yolla site sakinlerinin ortak giderlerinin düşürüleceğini, yağmur suyunun taşıma yolları oluşturularak depolanmak suretiyle, peyzaj, sulama, oto yıkama gibi amaçlar için kullanılacağını, kullanımdan önce filtrelenip arıtılacağını ifade etti.

Serkan Sabur, “Su kaynaklarının hızla azaldığı günümüzde, yalnızca yüzde 30’u yeraltı sularına karışan yağmur sularının kalan yüzde 70’inin değerlendirmesi büyük önem arz etmektedir. Turkuaz Vadisi projemizle, ekolojik yapıya ve ekonomiye azami hassasiyeti gösteriyoruz.” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

