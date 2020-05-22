“Bu sıkıntılı süreci el ele, omuz omuza atlatacağız”

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm Çorum halkının, partililerin ve İslam dünyasının bayramını kutlayan Ulaş Tokgöz, koronavirüs salgını nedeniyle ilk defa bayramı ev ortamında, sokağa çıkma yasağı içerisinde kutlayacağımızı hatırlatarak, bu sıkıntılı süreci birlik ve beraberlik, karşılıklı dayanışla, anlayış ve hoşgörüşle atlatabileceğimizi ifade etti.

Ulaş Tokgöz, “Bizler, dünyanın en güçlü devletlerine karşı Kurtuluş mücadelesinden kadını, erkeğiyle kanının son damlasına kadar mücadele ederek Ata’sının izinde, alnının akıyla özgürlüğünü kazanmış bir milletin çocuklarıyız.

Bu zor günleri hep birlikte atlatacak, yeni bir Türkiye’yi bugünlerden çıkardığımız derslerle çok daha sağlam temeller üzerinde hep birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi etrafında birleşen Türkiye, tek yürek olarak tüm güçlüklerin altından el ele vererek kalkacaktır” dedi.

Bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını ancak bayramı gerek ülkemizde ve dünyamızda yaşanan koronavirüs salgını, gerek terörle mücadelede verdiğimiz şehitler, gerekse de ekonomik tıkanıklık nedeniyle buruk bir şekilde karşıladıklarını dile getiren Tokgöz, AKP iktidarının normalleşme sürecine sağlıklı bir şekilde geçmek adına her türlü ekonomik, sosyal, kültürel önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Tokgöz, “Mübarek Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diliyor; tüm Çorumluların, gurbetteki hemşehrilerimizin, şehit yakınları ve gazilerimizin, engelli yurttaşlarımızın, kimsesiz ve yaşlılarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz. Bayramın sağlık, mutluluk, huzur, barış, adalet ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.