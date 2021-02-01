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“Bu şehrin geleceği ranta feda edilmesin”

CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel, kişiye özel imar uygulamalarının önüne geçilmesi adına kalıcı imar planının yapılması gerektiğini söyledi.

Güncel 01.02.2021, 22:50
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“Bu şehrin geleceği ranta feda edilmesin”

Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Şubat ayı oturumunda Burunçiftliği mevkiinde bir imar planı değişikliğiyle ilgili gündem maddesinde söz alan Özdel, söz konusu bölgede Belediye’nin bir imar değişikliği yaptığını ancak parsel sahibinin itirazı üzerine mahkemece bu değişikliğin iptal edildiğini belirterek, “8-9 ay önce yeniden Meclis’e getirildi fakat geri çekildi. Şimdi yeniden gündeme getiriyor. Belediye neden mahkeme kararını uygulamak istemiyor?” dedi.

Bu kente kalıcı imar planı yapılmadığı sürece bir müteahhide 15 kat, bir başkasına 20 kat bina yapma izni verilmeye devam edeceğini belirten Özdel, “Birine otopark yapma izni verilir, birine verilmez. Bu şehrin geleceği ranta kurban gitmesin. Çimento’nun yeri, Burunçiftlik mevkii ve diğer yerler ranta kurban gitmesin” dedi. (Haber Merkezi)

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