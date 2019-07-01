“Bu şehre kardeşlik ve kaynaşmayı getireceğiz”

Partiler arasına fitne-fesat sokmaya çalışanlar olduğunu, özellikle İYİ Parti ile MHP arasında tartışma çıkarmayı amaçlayanlara dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Erkan Yıldız, “Bizler İYİ Partiliyiz, iyilikten yanayız. Diğer siyasi partilerle farklılıklarımız vardır, ama kinimiz, nefretimiz asla olamaz. Bir hemşehrimiz mağdur olsa, CHP’li, MHP’li, Ak Partili diye ayırmaz, hepsine yardıma koşarız. Siyasette yerine göre farklı fikirler, sert ifadelerle de söylenebilir, ama buradan kendilerine malzeme çıkarmaya çalışan kötü niyetliler, aramıza fitne sokmayı başaramayacaklardır.” diye konuştu.

Yapay gündemler yerine Çorum’un gerçek gündemine, sorunlarına ve çözüm önerilerine odaklanmak gerektiğini savunan Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Asıl gündemimiz memleketimizdir; memleketimize nasıl fayda sağlayabileceğimizdir. Mesela, memleket adına Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın’a sormamız gerekir; Kentpark’a dikilen ağaçların yurt dışından getirildiği ve tanesine 2-3 bin lira ödendiği söyleniyor. Doğru mu? Valilik karşısındaki meydan, Çorum’un ihtiyacıydı, ama hem proje olarak çok kötü, hem de sürekli çökmeler oluyor. Onarımlar müteahhit tarafından mı yapılıyor, yoksa yine Belediye’nin kasasından, yani halkın cebinden mi çıkıyor? Bu meydanla ilgili bir proje çalışmanız var mı?” (Haber Merkezi)