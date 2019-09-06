“Bu şehre en çok yakışan barış, sevgi ve kardeşlik”

Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumuna AK Partili Reşit Keleş’in 31 Ağustos’ta yaptığı o skandal paylaşım damga vurdu.

Reşit Keleş’in katıldığı Belediye Meclisi oturumunda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Reşit Keleş’in yapmış olduğu paylaşımı hiçbir şekilde kabul ve tasvip etmediklerini belirterek, “Bu şehrin meydanının adı Kadeş Barış Meydanı’dır. Bu şehre en çok yakışan barış, kardeşlik ve sevgidir. Çorum Belediyesi olarak bu özelliğimizi güçlendiren bütün fikirler ve düşüncelerin her zaman yanındayız. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ifsada yönelik her türlü düşünce ve eylemin de karşısındayız” dedi.

“PARTİMİZİN YETKİLİ KURULLARI GEREĞİNİ YAPACAKTIR”

Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Tuzcu ise “Partimizin meclis üyeleri böyle bir paylaşımı, böyle bir düşünceyi asla tasvip etmemektedir. Reşit Keleş’in şahsi paylaşımlarına asla katılmıyor, bu paylaşımı da esefle kınıyoruz. Bu konuda partimizin yetkili kurulları gereğini yapacaktır” ifadesini kullandı.

“KAALE BİLE ALINMAMASI GEREKİYOR”

Bir diğer AK Partili üye Muhammet Fatih Temur da Reşit Keleş’in o paylaşımının dikkate, kaale bile alınmaması gerektiğini belirterek, “Çorum barış ve kardeşliğin şehridir, her zaman da öyle kalacaktır” dedi.

Temur ayrıca yarın AHL Park önünde gerçekleştirilecek olan modifiye araç fuarına tüm Meclis üyelerini davet etti. (Taner ŞİMŞEK)