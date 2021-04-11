Bu proje ile miniklerin doğa ve sanata olan ilgileri artırıldı

Çorum Merkez V.H.G.B. Sevgi Anaokulu’nda minik öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal, dil, motor, hareket ve öz bakım becerilerini geliştirmeyi hedefleyen “Doğa,Sanat ve Çocuk/ Nature, Art End Children eTwinning” projesi hayata geçirildi.

Proje; 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Çorum V.H.G.B. Sevgi Anaokulu öğretmenleri Aliye Ayla Velidedeoğlu ve Gülay Arıcı rehberliğinde 4 yaş grup çocukları ile Doğa,Sanat Ve Çocuk/ Nature, Art End Children eTwinning projesi yapılan birbirinden güzel çalışmalarla sona erdi.

Farklı etkinliklere yer verilen proje hakkında bilgi veren Çorum V.H.G.B. Sevgi Anaokulu öğretmeni Aliye Ayla Velidedeoğlu, “Okul Öncesi çocuklarının Bilişsel, Sosyal, Duygusal, Dil, Motor, Hareket ve Öz bakım becerilerini geliştirme, bunları geliştirirken, aynı zamanda etkinlikler yoluyla Doğaya, sanata ve sanat çeşitlerine karşı ilgi uyandırmayı amaçlanmıştır” dedi.

Doğadan alınan materyallerle (yaprak, taş, dallar vb. ) özgün sanat etkinlikleri çalışmaları yaptıklarını belirten proje ortağı Anaokulu öğretmeni Gülay Arıcı, “Doğa ile ilgili drama, şiir ve müzik çalışmaları yapılmış, web2 araçları kullanarak teknoloji tabanlı uygulamalar ile doğayı tanımaları ve teknolojiyi eğitim alanında kullanmaları sağlanmıştır. Çocukların aktif katılımlarını destekleyen eTwinning Projesi hem öğrenciler, hem veliler tarafından büyük ilgi ile tamamlanmış, projenin hedeflerine ulaşılmıştır” diye konuştu.