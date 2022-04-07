Bu proje ile minikler sevimli dostları aç bırakmadı

Proje çalışmaları kapsamında afişlerini her yere asan minikler kedi köpek barınakları yaparak sokak hayvanlarını beslediler.

Ailelerin de desteğini alan minik öğrenciler kış ayları boyunca sokak hayvanlarının yemek, su ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar.

Bu proje ile eğlenceli ve öğretici etkinliklerle çocukların sokak hayvanlarına karşı tutumlarının olumlu düzeyde değiştirilmesinin planlandığını söyleyen Proje kurucu Müdür Yardımcısı Leyla Külcü, "Sokak Hayvanları" sorunu değil, "Sokak Hayvanlarının Sorunları" nın olduğu ve muhtaç durumdaki çaresiz dostlarımıza yardım etmek, onlarla ilgilenmek ve onların haklarını korumak için neler yapılabileceği ve onlara karşı sorumluluklarımız konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır" dedi.

"Öğrenciler böyle anlamlı bir projeyi, yaparak ve yaşayarak gerçekleştirirken sosyal sorumluluk, yaratıcılık, empati kurma kabiliyetlerini ve paylaşma bilinçlerini geliştirebileceklerdir." diyen Okul Müdürü Canan Gündoğar, "Bununla birlikte öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren empati yeteneği güçlü, şefkatli, yardımsever ve çevresindeki sorunlara duyarlı, bu sorunların çözümünde gönüllü çalışmalarda yer alan işbirliğine açık birer yurttaş olarak yetiştirilmelerine katkı sağlanmış olacaktır. Öğrenciler projeye katkı sağlarken, Web 2.0 araçlarını da kullanarak teknolojik yeteneklerini geliştirebileceklerdir" diye konuştu.