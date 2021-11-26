Bu proje Çorum’un silüetini değiştirecek

Çorum Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde inşasına başlanan bedesten ve yer altı otoparkı projesi’nin temel kısmı tamamlandı. Tamamlandığında kentin sosyal ve ticaret hayatına önemli katkılar sağlayacak olan bedesten projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

’Bedesten 32 milyon lira harcama ile tamlanacak’

211 araçlık çok katlı yer altı otoparkının da yer aldığı proje bitirildiğinde şehir içi araç trafiğini ve araç park sorununu da önemli oranda rahatlatmış olacak. 4 katlı ve 11 bin 726 metrekare alana sahip binada 25 iş yeri ile 211 araç kapasiteli otopark hizmet verecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan Bedesten projesinde 25 dükkân yer alacak. Ahilik geleneğinin de yaşatılacağı Bedesten projesi 2022 yılında tamamlanarak hizmete girecek.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde 4 bin 300 metrekare arsaya inşa edilen projeyle, Çorum’a ticari açıdan katkılar sağlayıp, yeraltı otoparkıyla da trafiğin rahatlatılması hedefleniyor.

’Proje 2022 yılında tamamlanacak’

Bedesten inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Bedesten ve yer altı otoparkı projemiz hızla ilerliyor. Şehrimizin adeta silüetini değiştirecek olan bu proje aynı zamanda kentimize ticari anlamda da önemli katkılar sağlayacak. Bedesten’in içerisinde yöresel yemek lokantaları, el işi ürünler, hediyelik eşyalar gibi şehrin kültürüne katkı sağlayacak 25 dükkan yer alacak. Bununla birlikte 2 katlı ve 211 araç kapasiteli yer altı otoparkı da hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İnşallah 2022 yılı içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.