Göreve geldikleri günden beri şehrin önemli tarihi yapılarını ayağa kaldırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Aşgın, Tarihi Kültür Yolu Projesi’nin Çorum turizminin can suyu olacağını söyledi.

Kültür Yolu Projesi’nin çalışmalarına başladıklarını dile getiren Aşgın, “Kültür Yolu projemiz hayata geçtiğinde Çorum’umuzun adeta çehresi değişecek. Çorum’un tarihini en güzel şekilde yansıtacak sokaktan yürüyenler tarihi çeşmelerden suyunu içecek. Şehrimizin kültür ve yaşantısına ait izleri bulacak. Bu tarihi dokunun içerisinden Saat Kulesi Meydanına gelenler burada yayalaştırılmış bir şehir meydanında tarihin yeniden canlandığına şahitlik edecek. Bu proje Çorum’a çok yakışacak” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

