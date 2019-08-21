“Bu proje bölgemiz ve Çorum için çok önemli”

Ziyarette Kuzey Gücü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emir Serkan Kılıç, bölgeye yapılması planlanan proje hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, bu projenin bölge için önemli olduğunu ve bölgede küçük işletmeler dahil istihdam yaratacağını söyledi.

Gür, Çorum-Amasya yolunun Doğu Anadolu’ya açılan kapı olduğunu, bu bölgede yapılacak olan böyle bir yatırımın bölgede olmadığını, bu nedenle öneminin daha da arttığını ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)