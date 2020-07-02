“Bu onurlu yolda birlikte yürümek istiyoruz”

İYİ Parti İlçe Başkanları adına Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Koca tarafından yapılan açıklamada, “4 Temmuz 2020 Cumartesi günü yapılacak İYİ Parti İl Kongresi’nin Çorum’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Partimiz yapılacak olan ilk seçimde iktidara yürümektedir. Bu yürüyüşte Genel Merkez Yönetimi’nin il, ilçe başkanlarının uyumlu çalışmalarıyla devam edecektir. Partimizin kuruluşundan bu güne gelinen süreçte, süreci eksiksiz bir şekilde doğru planlayarak yöneten, genel merkez ve ilçe başkanlarıyla eş güdüm ve uyum içerisinde yürüten değerli İl Başkanımız Sayın Bekir Özsaçmacı bu sürecin baş aktörü olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Seçim süreçleri dışında örgütü birleştirici ve bütünleştirici etkinin, Bekir Özsaçmacı’nın siyasette gençliği, enerjisi ve il başkanlığı sürecinde elde ettiği tecrübesi olduğuna dikkat çeken Hüseyin Koca ortak kanaati, “Sayın Bekir Özsaçmacı, aynı uyum ve birliktelik duygusuyla partimize katkı sunmaya devam edeceğine inanıyoruz. İktidara yakın olduğumuz bu süreçte hata yapma lüksümüzün olmadığının farkındayız. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kongrelerimize istinaden ifade ettiği uzlaşı ve beraberlik mesajına katkı sunarak ilçemizde elde ettiğimiz birikimi il kongremize de yansıtmak istiyoruz. Biliyoruz ki Türkiye’nin dört bir yanında uzlaşı, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşecek güçlü il kongreleri, güçlü bir kurultay gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. Güçlü bir kurultay ise İYİ Parti’nin güçlü bir iktidar kurma çabalarına katkı sunacaktır” sözleriyle açıkladı.

Koca, “Çorum’un tüm ilçelerini temsil eden ilçe başkanları olarak bizler, delegasyonlarımızla birlikte bir bütün olarak 4 Temmuz 2020 Cumartesi Günü gerçekleşecek 2. Olağan Çorum İl Kongremizde Sayın Bekir Özsaçmacı’yı desteklediğimizi ve bu onurlu yolda birlikte yürümekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)