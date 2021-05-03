“Bu nasıl kapanma?”

Akla ziyan bir şekilde virüsün yayılmasıyla hiçbir ilişkisinin olmadığı halde kapanma boyunca içki satışının yasaklanmasının hiçbir inandırıcılığının olmadığını belirten Aygün, söz konusu uygulamanın tamamen ideolojik olduğunu söyledi.

AKP iktidarının salgının başından beri yıkımın faturasını işçi ve emekçilere kesip fırsata çevirme stratejisini benimsediğini kaydeden Aygün, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Maske, test, aşı emekçilere yardım gibi konularda halkımız kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Sermayenin, tekellerin, 5’li çetelerin çıkarları söz konusu olunca yasa, hukuk, teamül, siyasi ahlak, hiçbir engel tanınmadı kısacası akan sular durdu. Bir taraftan virüsle mücadele veren işçi ve emekçiler çarkların dişlileri arasında can verirken, bir taraftan günlük 8 defa test olanlar, diğer taraftan 6 yerden, 7 yerden maaş alanlar. Bir taraftan tarikat şeyhinin cenazesini devlet töreni ile binlerce kişi tarafından kaldırılması, diğer tarafta açlıktan ölmemek için kâğıt toplayan gence polis tarafından kânun emrediyor diye para cezası kesilmesi.”

“KENDİ ALDIKLARI KARARA KENDİLERİ UYMUYOR”

“AKP iktidarı ve yerellerdeki temsilcileri kendi aldıkları kararlara, yasalara, yönetmeliklere, kanunlara uymamaktadırlar. Devletin olanaklarını kullanarak bindirme kıtalarla yurdun dört bir tarafında başkente yandaş taşıyıp lebalep kongreler, tarikat şeylerinin cenazelerinde binlerce kişi ile devlet töreni yapılması, toplu iftar yemekleri verilmesi tam bir çifte standart, tam bir hukuksuzluk tam bir halkla alay etmek durumu var.”

“BEN PARTİ BAŞKANIYKEN ÇIKAMIYORUM”

Açıklamasının devamında Çorum’da AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın yanındaki heyetle evlere Ramazan ziyaretleri yaptığını anımsatan Aygün, açıklamasının devamında şunları bildirdi:

“Ben partimizin ilçe başkanıyım biz sokağa çıkamıyoruz. Köyümde yıllarca beraber yaşadığım komşularım vefat ediyor cenazelerine katılmak yasak. Sermayenin, tekellerin, temsilcilerinin AKP’nin propagandasını yapmak, için ev ev geziyorlar hiçbir yasak yok, ancak, işçi ve emekçilerin sömürü ve baskı düzeninde kurtulmak için, mücadele eden bizim gibi sınıf partisi ve diğer muhalif güçlere sokağa çıkmak yasak. Virüsü sizin yanlış politika ve uygulamalarınız yaysın, ceremesini doktorlarımız, sağlık emekçileri ve emekçi halkımız ise canlarıyla ödüyorlar. AKP Çorum İl Başkanına, AKP Diyarbakır yönetimine herhangi bir işlem yapılacak mı soruyoruz. Bu kapitalist düzende yüzer yüzer, biner biner ölmemek için, işçi sınıfı dönen çarkları durdurmalı, şalteri indirmelidir.

Gerçek anmamda bir kapanma için, sağlık, temizlik, gıda, enerji, lojistik gibi hayatı önemdeki işletmeler dışında çarklar durmalı emekçilerin temel ihtiyaçları hükümetçe karşılanmalı.

Yapamayız, para yok demeyin 128 milyar dolarla neler yapılmaz ki yeter ki şu parayı bir bulun, 5’li çetenin tepesine bir çökün.”

(Haber Merkezi)