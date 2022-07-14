“Bu milletin esir edilemeyeceğini dünyaya gösterdik”

“Devletimizin bekasına, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, güven ve huzuruna yönelik alçakça girişimler bundan sonra da asla amacına ulaşamayacak, hain emeller peşinde koşan bütün şer odaklarına, terör örgütlerine, devletimiz ve milletimiz tarafından hak ettikleri karşılık verilecektir.”

Vali Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu destansı direnişin hep şerefle yâd edileceğini söyledi.

Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“15 Temmuz, Milletimizin ve Devletimizin maruz kaldığı en büyük ihanete karşı şanlı direnişin yıldönümüdür. Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin birlik ve beraberliğine, demokrasimize, hukuk düzenimize ve milli irademize yönelik tarihin kaydettiği en alçak, en kanlı, en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır.

Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmeyen, özgürlüğünden taviz vermeyen ve bu uğurda canını seve seve feda eden bu milletin evlatları tıpkı Malazgirt’te, Çanakkale Harbi’nde, İstiklâl Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de bağımsızlığına, onuruna, istikbâline ve istiklâline kast eden hain elleri kırarak iman ve inancın silahlardan daha üstün olduğunu, bu milletin esir edilemeyeceğini hain darbecilere ve tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Devletimizin bekasına, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, güven ve huzuruna yönelik alçakça girişimler bundan sonra da asla amacına ulaşamayacak, hain emeller peşinde koşan bütün şer odaklarına, terör örgütlerine, devletimiz ve milletimiz tarafından hak ettikleri karşılık verilecektir.

Tarih boyunca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’nün tertiplediği hain darbe girişimi gibi pek çok badireyi bertaraf etmeyi başaran bir ecdadın evlatları olarak bizlere düşen, birbirimize daha çok kenetlenip şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çok daha fazla çalışmaktır.

Bizler, şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu destansı direnişi hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacağız.

Bu anlamlı gün vesileyle, devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canlarını feda ederek şehadet mertebesine nail olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”

(Haber Merkezi)

