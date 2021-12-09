“Bu milleti dünyanın hizmetçisi yapmayın”
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat, asgari ücretin 10 bin lira olmasa gerektiğini savunurken, “Bu milleti 200 dolara dünyanın hizmetçisi, ülkeyi kapitalizmin fabrika çöplüğü yapmayın.” uyarısında bulundu.
Güncel 09.12.2021, 19:16
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Hükümet’ten gelen sinyallerin, asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olacağını gösterdiğini, bunun da “görülmemiş zam” diye lanse edilmeye çalışıldığını anlatan Polat, “Muhalefetin en cömerdi, ‘5 bin olsun’u yarım ağızla söylüyor. Onlar işçiyi açlığa mahkum eden bu rakamları hayal gibi satarken, biz asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olacağını, bu yükü de işverene yansıtmayacağımızı söylüyoruz.” dedi.
Emre Polat, “Tutturmuşlar Çin modeli diye bir şey. Neymiş efendim, yüksek kur ile Türkiye dünyaya ürün satacak, ihracat patlayacak! Çin’in 10 sene önce terk ettiği bu modelde hükümetin özendiği ve dünyaya pazarladığı en temel argüman ise 200 dolar maaşla çalışacak köle işçiler cenneti Türkiye.” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)
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