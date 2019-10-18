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“Bu millete kovboyluk sökmez”

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye gönderdiği mektubu eleştirdi.

“Bu millete kovboyluk sökmez”

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye gönderdiği mektubu eleştirdi.

18 Ekim 2019 Cuma 21:23
“Bu millete kovboyluk sökmez”

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz yaptığı yazılı açıklamada, Beyaz Saray antetli ve Trump imzalı kağıt parçasında diplomatik teamüllerin dışında hiçbir devlet başkanına yakışmayacak küstahça ifadeler ve hakaretlerle dolu bir yazı gönderildiğini belirterek, Bu kağıt parçasının muhatabının Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, bu hakaretlerin muhatabının devlet ve millet olduğunu ifade etti. “Bu aziz millete kovboyluk sökmez, kimse istisnasız hiç kimse Türk devletini ve başkanını tehdit edemez terbiyesizlik yapamaz. Çorum Saadet Partisi Teşkilatı olarak bunu kabullenmemiz mümkün değildir, Mili görüş lideri Erbakan Hocamızın sözüyle Trump’a sesleniyoruz “Mesele basit, gebereceksin. İster Bağdat’ı, ister Afganistan’ı, ister Keşmir’i, ister Filistin’i, ister Suriye’yi bombala, senin kanserine merhem olmaz. Firavunluğu bırakacaksın...”

Bırakın devlet başkanımızı, hiçbir vatandaşımıza hiç bir kefere asla ve asla tek bir hakaret, terbiyesizlik ve küstahlık edemez bizim milli görüş den anladığımız hususlardan bir tanesi de budur” dedi. Bu terbiyesizliğe verilecek cevabın şimdiden arkasında olduklarını anlatan Orhan Sakınmaz, şunları dile getirdi: “Bizler milli görüşçüler olarak bu hadsizliği, bu küstahlığı ve bu terbiyesizliği kabul etmediğimiz gibi bu küstahlığı bu hakaretleri Trump’a ve onun gibi düşünen bütün batı liderlerine misliyle iade ediyor ve diyoruz ki Allah peygamber korkusu bilmez alçaklar, unutmayın ki intikam gecikir ama asla yaşlanmaz...

Saadet Partisi ve milli görüşçüler olarak hükümete acil çağrımızdır, bir an evvel incirlik üssü ve diğer ABD üsleri kapatılsın yerlerine millet bahçeleri yapılsın, İsrail’i korumak için kurulan Malatya Kürecik Radar üssü acilen kapatılsın,D8 organizasyonuna gereken önemin verilmesini bekliyoruz. Son günlerde Arap Birliği’nin almış olduğu yanlış kararları bütün Arap halkına mal ederek ümmet düşmanlığı yapanları da aklıselim olmaya davet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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