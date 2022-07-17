“Bu millete asla diz çöktüremeyecekler”

Başkan Aşgın, 15 Temmuz’un tıpkı Malazgirt gibi, İstanbul'un fethi gibi, Alparslan gibi, Ulubatlı Hasan gibi adeta bayraklaşan, adeta yıldızlaşan kahramanların tarihe adını altın harflerle yazdırdığı günün adı olduğunu belirtti.

“Bu coğrafya tarih boyunca kötü ve çirkin emelleri olanların hedefi olmuş” diyen Aşgın, konuşmasında şunları söyledi:

“Bu milleti yok etmek, tarihten silmek için ağa babaları ile her türlü hileleri ile ihanet ile gelmişler. Her geldiklerinde bu milletin en büyük tokadını yemişler 15 Temmuz'da böyle bir tokadın yıldönümüdür oradaki şehitlerimize selam olsun. Gazilerimize selam olsun.

Biz kökü atide olan kökü geçmişte olan gözü ileride olan yeni hedeflere 2053'lere 2071'lere yürüyen büyük bir milletiz bu millete asla diz çöktüremezsiniz.

Bütün milletimiz 85 milyon Türk milleti gazi oldu ve o gün topuna gerektiği cevabı verdi. Bundan sonra FETÖ'ymüş, DEAŞ'mış, PKK topu gelse bütün ağa babaları ile gelseler Allah'tan başka kudretin olmadığını bilen Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyen millet olarak hepsi gelse topu gelse canla başla büyük bir imanla büyük bir aşkla mücadele etmeye şehadete yürümeye varız.” (İHA)

