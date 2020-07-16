“Bu millet kendi kaderini belirleyecek”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Ceylan, 1950 yılında “Yeter söz milletin” diyen Adnan Menderes’in 1960 yılında katledildiğini ve sahip çıkılamadığını, 1980 yılında yine kardeşin kardeşe kırdırılmak istendiğini anlattı. Bu şanlı bayrak altında ülkenin her rengiyle birlikte yaşamak istediklerini belirten Ceylan, artık bu milletin kaderini yine milletin belirleyeceğini söyledi. Ülkenin tam kimseye muhtaç olmadığı anda birilerinin düğmeye bastığını ve ortalığın karıştırılmak istendiğini dile getiren Ahmet Sami Ceylan, 15 Temmuzda ise bu milletin üniformasını ve silahını kullanan alçakların darbe yapmaya kalkıştığını ancak bu milletin ülkeyi korumak için canını bile feda edebileceğini kimsenin hesap edemediğini anlattı.

Türkiye üzerindeki hesapların bitmeyeceğini belirten Ceylan, yine aynı durumla karşılaşılması halinde gelecek nesillerin de aynı şekilde tepki vereceğini anlattı. (Haber Merkezi)