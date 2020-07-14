“Bu millet esir edilemez”

Ülkenin 15 Temmuz 2016 tarihinde milletin birlik ve beraberliğine, demokratik düzene, hukukun üstünlüğüne ve milli iradeye yönelik tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kaldığını anlatan Vali Çiftçi, Milletin o gece Anadolu coğrafyasını vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu, istiklalini korumak için sokağa çıktığını, iman ve inancın silahlardan daha üstün olduğunu, bu milletin esir edilemeyeceğini hain darbecilere ve tüm dünyaya gösterdiğini anlattı.

Vali Çiftçi açıklamasında şunları dile getirdi:

“Aziz milletimiz 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediği destansı direnişle “Ya İstiklal Ya Ölüm” tercihiyle baş başa bırakıldığında neleri göze alabileceğini bir kez daha ispat etmiştir.

2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Devletimizin bekasına, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kast edenlere karşı bu vatanı korumak için hayatını kaybederek şehadet mertebesine nail olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Gazilerimize hayırlı ve uzun bir ömür diliyor, başımızın tacı olan şehit ailelerimize sabrı cemil niyaz ediyor, aziz milletimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”(Haber Merkezi)