Bu kütüphane çok özel ve anlamlı

Çiğdem Anaokulu öğrencileri, evlerindeki çöpe gidecek olan kâğıt ve plastik atıkları toplayarak elde ettikleri gelirle okula kütüphane oluşturdu.

Beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte kütüphaneyi ziyaret ederek bilgi alan Tahtasız, Okul Müdürü Turabi Ağlamaz, Okul Aile Birliği Başkanı Alper Demir, öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerinin ortaya koyduğu projenin, çalışmanın ve oluşturulan kütüphanenin çok özel ve anlamlı olduğunun altını çizen Tahtasız, kütüphanenin eksikliklerinin giderilmesi ve okulun diğer ihtiyaçları konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerini dile getirdi.

Çöpe gidecek kağıt, plastik gibi atıkların ekonomiye kazandırılarak okul içinde bir kütüphane oluşturulması fikrini ortaya atan okul idarecilerini, destek veren velileri ve anlamlı bir çalışmaya imza atan tüm minik öğrencileri kutlayan Tahtasız, projenin diğer okullara örnek olması gerektiğini vurguladı.

Ziyarete; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın yanı sıra; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ve İl Disiplin Kurulu Üyesi Kamil Deveci de katıldı.

(Haber Merkezi)

