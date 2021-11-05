Doğa Koleji öğrencilerinin t-mba Meclisi, bu yıl “Bu kış beni sen giydir” başlığı altında bir sosyal sorumluluk projesi uyguluyor. Proje kapsamında, yardımseverlerin destekleriyle muhtaç öğrencilere bot ve kaban yardımı yapılacak.

Doğa Koleji müdür yardımcıları Melike Üstünel ve Abidin Odabaş ile t-mba Meclis Başkanı Toprak Şimşek ve yöneticilerden Dicle Altan, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a projeleri hakkında bilgi verdiler. (Volkan SINAYUÇ)

