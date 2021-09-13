Bu kez Yaşar Seres’siz...

Bu okulun o yıllardaki öğrencilerinden 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Alapala Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat, Yalçın Sol, Yaşar Seres ve Orhan Altıntaş, zaman zaman bir araya gelerek anılarını tazeliyorlardı. O yıllarda Çorum Lisesi’nde okuyan, ama Sanat Okulu’nun tiyatrolarına “misafir sanatçı” olarak katılan Mehmet Yolyapar da bu toplantılara katılıyordu.

Gazi Özkubat, Yalçın Sol, Orhan Altıntaş ve Mehmet Yolyapar, öğle yemeğinde, İsmail Alapala’nın fabrikasındaki bahçede öğle yemeğine konuk oldular. Ama bu kez, geçen Nisan ayında kaybettiğimiz Yaşar Seres, arkadaşlarının arasında değildi. Adnan Türkoğlu ise, Ankara’da olduğu için yemeğe katılamadı.

Ve eski dostlar, Yaşar Seres’i bir kez daha anıp, rahmet dileklerini ifade ettiler.

(Haber Merkezi)

