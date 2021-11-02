Bu kez kendi düğününde çaldı! Çorumlu damattan davul şov

Çorum'un İskilip ilçesinde kendi düğününde davul çalan damat yaptığı davul gösterisi ile davetlilerden büyük alkış aldı. Gelin Ebru Karasu davul çalan eşinden gözlerini bir an olsun ayırmadı. İskilip'te davulculuk yapan Şakir Karasu, Ebru Karasu ile hayatını birleştirdi. Yıllardır düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Şakir Karasu bu kez kendi düğününde çaldı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde damat çaldı gelin oynadı.

‘İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM’

Düğünün büyük bir bölümünde davul çalan damat davetlilerden büyük alkış alırken, işini çok sevdiğini söyleyen Şakir Karasu, “Küçük yaştan bu yana birçok düğünde davul çaldım. Nasipte kendi düğünümde de davul çalmak varmış. Çok mutluyuz. Düğünümüzde bizi yalnız bırakmayan ailemize ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Gelin Ebru Karasu ise, düğünlerinde çok eğelendiklerini ifade ederek, katılan tüm davetlilere teşekkür etti.