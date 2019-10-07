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‘Bu kavşak çok can yakıyor’

Çorum’da Dumlupınar kavşağı vatandaşların ve sürücülerin korkulu rüyası oldu. Kavşakta yeterli önlemin alınmaması maddi hasarlı ve yaralamalı kazalara neden olurken sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

‘Bu kavşak çok can yakıyor’

Çorum’da Dumlupınar kavşağı vatandaşların ve sürücülerin korkulu rüyası oldu. Kavşakta yeterli önlemin alınmaması maddi hasarlı ve yaralamalı kazalara neden olurken sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:13
‘Bu kavşak çok can yakıyor’

Çorum Belediyesi tarafından  trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan kavşakta  hemen hemen her gün maddi hasarlı veya  yaralamalı kazaya rastlamak mümkün. Kavşağın yapıldığı ilk günden bugüne neredeyse her gün meydana gelen kazalarda şu ana kadar onlarca kişi yaralandı.

Her iki okulun ortasından geçen ve eski hastaneden Emniyet kavşağına giden yolda, trafik ışıklarının bulunmamasına ve kavşakta önlem alınmamasına tepki gösteren vatandaşlar yetkililere seslenerek  “daha ne kadar can yanacak” diye sitemde bulundular.

Son olarak geçtiğimiz Pazar sabahı yine iki aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde toplanan vatandaşlar ise kavşağın hemen yanında yüzlerce öğrencinin öğrenim gördüğünü ve kavşakta her gün maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların yaşandığını bu kavşakta gerekli önlemler alınmalıdır” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

(Yusuf ÇINAR)

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