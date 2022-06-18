Bu kadarına pes! Caminin musluklarını çaldılar

Hırsızlar, Çepni Mahallesi’nde bulunan Gençlik Cami’nin şadırvanından 26 musluğu çaldı. Sabah namaz kılmak için camiye gelen cemaat abdest almak için şadırvana geldiğinde muslukların olmadığını ve suyun boşuna aktığını gördü. Cami cemaati durumu belediye ve polise bildirdi.

Bir vatandaş, “Yazık değil mi, günah değil mi neden çalıyorlar bu devletin malı” diyerek tepkisini dile getirdi.

Çorum Belediyesi çalınan muslukların yerine yenisini taktı.