Bu kadarına da pes! 6. kez maskesiz yakalandı
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 6’ıncı kez maskesiz yakalanan bir kişi “Yine maske takmayı unutmuşum” dedi.
Güncel 17.03.2021, 21:10
137
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'nda vatandaşların maske denetimini yaptı.
Maske takmadığı görülen vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, daha önce 6 kez uyarıldığı belirlenen bir kişiye altıncı kez para cezası uygulandı. Maskesiz yakalanan vatandaş gazetecilere, “Maske takmayı unuttuk hacı abi” diyerek yapılan işlemler sonrası bölgeden ayrıldı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
4°
parçalı bulutlu