Bu kadarına da pes! 6. kez maskesiz yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'nda vatandaşların maske denetimini yaptı.

Maske takmadığı görülen vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, daha önce 6 kez uyarıldığı belirlenen bir kişiye altıncı kez para cezası uygulandı. Maskesiz yakalanan vatandaş gazetecilere, “Maske takmayı unuttuk hacı abi” diyerek yapılan işlemler sonrası bölgeden ayrıldı.