Bu kadarı da fazla!

Osmancık Kızılırmak Mahallesi Kızılırmak sahilindeki yapılan düzenlemelerin ardından Ramazan Bayramı öncesinde hizmete açılan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na araç girişini engellemek için yapılan dubalar, kendini bilmez şehir magandalarınca yerinden söküldü.

Osmancık’ın en büyük problemlerinden biri olan uygunsuz araç parkı için alınan önlemler birer birer ihlal ediliyor. Araçların park etmemesi gereken yollarda kaldırımlar genişletilirken, yürüyüş sahil yolu ve bisiklet yolunun önüne yatar kalkar dubalar yapıldı. Fakat bu dubalar ve yere çizilen park etmek yasaktır işaret ve levhaları da araçların park yasağı olan bu yerlere park edilmesine engel olmuyor.

Osmancık’ın hemen hemen her sokağında trafik kurallarına aykırı bir şekilde park edilmiş araçla karşılaşmak mümkünken, Kızılırmak Mahallesi Kızılırmak sahildeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nın araç girmemesi için dikilmiş yatar kalkar dubaları şehir vandalları tarafından yerlerinden çıkarıldı.

Osmancık Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda yürüyüş yolu ve kaldırımlar yenilenirken, bilinçsiz kişilerin araçlarını içeriye girip park etmemesi için yatar kalkar dubalarla önlem alınmıştı. Fakat aradan henüz birkaç gün geçmeden bu dubalar söküldü. Bu dubaların araç park etmek için bilinçsiz kişilerin bilerek yerinden söküldüğü tahmin ediliyor.

Dubaların yerinden çıkarılarak söküldüğünü gören bazı vatandaşlar, şehrin ortasında yapılan vandallığa tepki gösterdi. İlçede konulan her taşın hizmet anlamına geldiğini ve her bir hizmette ise her vatandaşın parası olduğunu belirten vatandaşlar, sökülen bu dubaların devletin malına zarar vermek anlamına geldiğini kaydettiler

Yapılan vandallığın da yapılan hizmetlerin ne kadar çabuk bitirildiğini gösterdiğini söyleyen vatandaşlar, “Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda araç park edilmemesi herkesin beğendiği ve hemfikir olduğu bir uygulama. Yetkili kurumlar, araçların park yasağı olan yollara park etmemesi için dubalar koydu, yere işaretleme yaptı. Yolda yer bulmayan araçlar bu bisiklet yaya yolu ve kaldırımların önüne park edilmeye başlandı. Bu sefer kaldırım önündeki araç parkını engellemek için kaldırımların ve bisiklet yolunun önüne dubalar çakıldı. Fakat tüm bunlara rağmen bilinçsiz kişi veya kişilerce buralara inadına yapılmış gibi araç park ediyorlar. 35-40 metre ilerde Koyunbaba köprüsünün yanında eski garajları olduğu yerde boş alanlar bulunmaktadır. Bunun için kesin bir çözüm bulunması lazım. Bu çözüm ise bu tür kuralları ihlal eden kişilere ağır yaptırımların yapılmasıdır” ifadelerini kullandılar.

Bilindiği gibi Osmancık’ta şehidin ismini taşıyan diğer bir parkta da şehit isminin yazılı olduğu tabela kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılmıştı.

(Mustafa ULUSOY)