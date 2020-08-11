Bu kadarı da fazla!

Eski adı “Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı” yeni adı “Yunus Emre Parkı” olan Çorum’un en güzide parkı da, son zamanlarda başıboş köpeklerin işgali altına girmiş bulunuyor. Onlarca köpek, oradan oraya koşuyor, boğuşuyor, parkta yürüyüş yapanlar için de, oyun parkına götürülen çocuklar için de tehlike oluşturuyor. Nitekim, geçtiğimiz günlerde “hayvan sevgisiyle yetiştirildiği için” köpeği sevmeye kalkışan bir çocuk, feci şekilde ısırıldı ve hastanelik oldu.

Sürüler halinde parkı mekan tutan köpeklerin hayvan barınağına alınması için başvuran anne de, “Biz topluyoruz, ama hayvan severler tepki gösterdiği için bırakmak zorunda kalıyoruz” şeklinde karşılık aldığını anlattı. Çocuğunun şoka girdiğini ve “Bir daha hayvanları sevmeyeceğim” dediğini anlatan anne, “Parkta bu kadar çok köpek, gerçekten normal değil ve tehlikeli. Buna mutlaka bir çare bulunmalı.” diyor.

(Haber Merkezi)