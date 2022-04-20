“Bu İş’te Kadın Var” projesi ‘ön muhasebe’ eğitimi başladı

Çorum TSO ve Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) işbirliğinde Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde başlayan eğitimlerin açılışına TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Zeynep Yarımca ile SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Bektaş Karabacak, TSO Akademik Danışmanı Doç.Dr. Eşref Savaş Başcı ve KGK İcra Kurulu Üyesi SMMM Özlem Özdemir de katıldı.

Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Zeynep Yarımca eğitimin açılışında KGK olarak kadın istihdamını artırmak ve çeşitli meslek dallarında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirterek, ‘Bu İş’te Kadın Var Projesi’ kapsamında mülakat ile belirlenen 15 kişiye ön muhasebe eğitimi ile birlikte, kursiyerlere müşteri ilişkileri, markalaşma ve kişisel gelişime yönelik eğitimler de verileceğini söyledi.

Kadınların iş hayatında daha etkin olup, ülkenin ve toplumun kalkınma hızına katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Yarımca; “Öncelikle bu projelerin hayata geçmesinde daima yanımızda olan TSO Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a teşekkür etmek istiyorum. Bu projenin uygulamasında katkılarından dolayı Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan’a da teşekkürlerini sunuyorum. Bizler kadın girişimciler olarak kadınların yeni girişimlerde bulunmasını, kendi işini kurmasını, ailesine, içinde yaşadığı topluma ve ülkesine daha fazla katkı sunmasını sağlamak istiyoruz. Amacımız yarının kadınlarına örnek olmak, onların başarı hikâyelerine tohumlar bırakmak. Kendi hikayesini yazmak isteyen kadınlarımızı projelerimizde yer almaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Başarnhıncal da konuşmasında TOBB İl KGK’nın yapmış oldukları proje ve faaliyetlerinde yanlarında olduklarını ve her zaman desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

